Lazio-Napoli l’incredibile record di Rrahmani | è il migliore in Serie A
Amir Rrahmani si distingue come il miglior difensore della Serie A, grazie a un gol di testa che ha aperto le sorti della partita tra Lazio e Napoli all’Olimpico. Con questa rete, il difensore kosovaro contribuisce a consolidare la sua presenza tra i protagonisti della stagione, dimostrando costanza e affidabilità in una delle competizioni più competitive del calcio italiano.
Amir Rrahmani entra nella storia del Napoli e della Serie A degli ultimi anni. Il difensore centrale kosovaro ha messo a segno un gol di testa che ha portato i partenopei in vantaggio per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questo gol, oltre la sua importanza, vale anche un grande record per il centrale: il kosovaro è il più prolifico difensore centrale nelle ultime cinque stagioni. Rrahmani da record: è il difensore centrale più prolifico degli ultimi cinque anni. A riportare questa incredibile statistica che è di fatto un record sono i dati di Opta. Con il gol del 2-0 alla Lazio, Amir Rrahmani, al suo primo gol in questa annata, ha raggiunto quota 11 gol in Serie A dal 20212022. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
