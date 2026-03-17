Serafini | Leao è il miglior giocatore del Milan ti fa vincere le partite da solo Ma …

Luca Serafini, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato Rafael Leao durante una trasmissione su YouTube di Carlo Pellegatti. Ha affermato che l’attaccante rossonero è il miglior giocatore del Milan e che spesso decide le partite da solo. Tuttavia, ha aggiunto anche una nota di cautela, lasciando intendere che ci sono alcuni aspetti da considerare. La discussione su Leao prosegue tra gli appassionati.

Nella passata stagione (31 agosto 2024), il 'cooling break' del dissenso, nei confronti dell'allora tecnico Paulo Fonseca, insieme a Theo Hernández. Domenica sera, la sostituzione con sceneggiata tra le polemiche con l'allenatore Massimiliano Allegri per averlo tolto e all'indirizzo del compagno di squadra Christian Pulisic per non averlo servito a dovere. Insomma, tutto si può dire fuorché che Lazio-Milan sia una partita come la altre per Rafael Leao. Il portoghese, allo stadio 'Olimpico' contro i biancocelesti, dà sempre 'spettacolo' e se almeno nella precedente gara di campionato aveva messo a segno un gran gol, in quella di due notti fa nella Capitale il nativo di Almada ha fatto praticamente da comparsa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serafini: “Leao è il miglior giocatore del Milan, ti fa vincere le partite da solo. Ma …” Articoli correlati Stipendi Serie A: un solo giocatore del Milan nella top 10 (e non è Leao)Per rendere le rose competitive molto spesso di spendono tanti milioni per i costi dei cartellini, ma un altro costo che incide sempre sulle spese... Infortunio Leao, le condizioni del portoghese sono da valutare: difficile un recupero immediato. Quando potrebbe rientrare il giocatore del MilanIl 2025 del Milan si chiude con una vittoria importante contro il Verona, ma non senza qualche pensiero di troppo legato all’infortunio di Leao. Approfondimenti e contenuti su Serafini Leao è il miglior giocatore... Temi più discussi: Serafini: Leao lo specchio di questo Milan: mai maturato fino alla fine; Serafini: Spero che a giugno il Milan risolva questo problema!; Serafini: Con la squadra a disposizione, l'unico modulo plausibile è questo; Serafini: Pulisic il lontano parente di quello conosciuto in questi anni e in autunno. Leao è di nuovo un caso: altra scenata e intanto i gol latitanoTra Rafa e Pulisic nervi tesi in campo: il portoghese non si sente servito in modo adeguato pur adattandosi a giocare centrale ... corrieredellosport.it Serafini: Con la squadra a disposizione, l'unico modulo plausibile è questoLa sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di ... milannews.it Serafini: "Con la squadra a disposizione, l'unico modulo plausibile è questo" x.com COMUNICATO Il presidente della Sangiovannese Giovanni Serafini, il presidente della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi e i membri del Comitato Biancoazzurro rappresentati dal presidente Gennaro Lo Santo, si stringono al dolore di Gaspare Messi - facebook.com facebook