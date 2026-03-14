Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università | domanda per alcune telematiche da lunedì 16 marzo

A partire da lunedì 16 marzo, alcune università telematiche apriranno le iscrizioni per il secondo ciclo del percorso di sostegno. La procedura riguarda coloro che hanno completato almeno tre anni di servizio o possiedono un titolo estero, in conformità con l'articolo 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025 e convertito in legge.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di... Secondo ciclo Indire/Università, alcuni docenti non potranno partecipare pur avendo tre anni di servizio sostegnoNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è... GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, posti, riserve, punteggi e non solo Contenuti utili per approfondire Secondo ciclo Temi più discussi: Secondo ciclo Indire/Università, alcuni docenti non potranno partecipare pur avendo tre anni di servizio sostegno; Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Sostegno, INDIRE Secondo ciclo: 3 mesi per concludere i percorsi così da conseguire il titolo e sciogliere la riserva entro il 30 Giugno 2026. Pubblicato il Nuovo Decreto: ecco le novità (Scarica PDF). Secondo ciclo sostegno Indire, aperte le iscrizioni: domanda entro 20 marzo ore 13. Con manuale istruzioni e FAQDopo tale ora il sistema non consentirà più né il completamento né l’invio delle candidature. La modalità telematica è l’unica prevista per la presentazione della domanda. Potranno partecipare ai perc ... orizzontescuola.it TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo indire: per chi si era già iscritto al primo ciclo Indire statale con 3 anni di specializzazione su sostegno ma non è rientrato per il numero dei posti deve adesso inviare una nuova domanda di iscrizione con relativo pa - facebook.com facebook Secondo ciclo sostegno Indire, aperte le iscrizioni: scadenza 20 marzo ore 13 x.com