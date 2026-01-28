Primo Gattei ha fatto cento | festa sulle note di Secondo Casadei

Primo Gattei, conosciuto da tutti come Pavlet, ha appena spento 100 candeline. La festa si è svolta alla residenza sanitaria Il Castello di Longiano, con musica di Secondo Casadei che ha fatto da sfondo alle celebrazioni. Gattei, nato a Borghi il 9 gennaio 1926, si è trasferito alla casa di riposo di Longiano lo scorso novembre. La moglie Agostina Piscaglia, scomparsa lo scorso dicembre, era stata al suo fianco per molti anni. La giornata è stata un’occasione per ricordare una vita lunga

Festa grande alla residenza sanitaria Il Castello di Longiano per i 100 anni di Primo Gattei, detto Pavlet, che con la moglie Agostina Piscaglia scomparsa il 30 dicembre scorso, sono stati entrambi residenti a Borghi dove lui era nato il 9 gennaio 1926 e da novembre 2024 alla casa di riposo longianese. Alla festa è arrivata anche la consigliera di Borghi Maria Cristina Trotta. Primo Gattei coltivatore diretto si sposò con Agostina Piscaglia nella chiesa di Bagnolo di Borghi. Agostina a Primo hanno avuto due figli, Luciano 67 anni e Antonio scomparso prematuramente il 28 ottobre 2007 a soli 48 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

