Scontro tra due pianeti a 11.000 anni luce | può spiegare l’origine della Luna
Una collisione tra due pianeti a 11.000 anni luce di distanza potrebbe fornire nuove spiegazioni sulla nascita della Luna. Uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters analizza l’evento e i suoi possibili legami con la formazione del nostro satellite naturale. La scoperta si basa sull’osservazione di questa collisione cosmica e sulla sua interpretazione scientifica.
La collisione tra pianeti osservata a 11.000 anni luce potrebbe offrire indizi fondamentali sulla formazione della Luna, secondo uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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