Schlager Juve i bianconeri accelerano per l’austriaco classe 1997 | la strategia di Comolli per strappare il calciatore alla concorrenza

La Juventus accelera per Schlager. I bianconeri vogliono prendere l’austriaco del Lipsia, che scade tra pochi mesi. Comolli ha già messo in atto una strategia per convincere il giocatore a scegliere Torino, sfidando la concorrenza. Il centrocampista classe 1997 è il primo nome per rinforzare il reparto mediano della squadra. La trattativa entra nel vivo, con la Juve decisa a chiudere al più presto.

Schlager Juve, il centrocampista è in scadenza con il Lipsia ed è il primo obiettivo per la linea mediana dei bianconeri. Ecco i dettagli. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e la Continassa sembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare la mediana della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Matteo Moretto attraverso il proprio account X, il club bianconero sta accelerando i tempi per assicurarsi le prestazioni di un talento della Bundesliga. La Juventus avanza per Xaver Schlager a parametro zero, una mossa strategica che conferma la volontà della dirigenza di coniugare qualità tecnica e sostenibilità finanziaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus continua a monitorare con attenzione la crescita di Senesi, classe 1997, considerandolo un possibile rinforzo per la squadra.

La Juventus mantiene vivo l’interesse per l’esterno del Liverpool, Chiesa, considerandolo una priorità nel mercato in corso.

