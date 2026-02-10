Taratata 2026 replica prima puntata 9 febbraio in tv e in streaming | dove rivedere il concerto su Mediaset Extra o La5 ?

La prima puntata di Taratata 2026 è andata in onda lunedì sera su Canale 5, condotta da Paolo Bonolis. Per chi si è perso la diretta, c’è la possibilità di rivederla in streaming o in replica su Mediaset Extra e La5. La trasmissione, dedicata alla musica, ha già riscosso grande interesse e ora i fan cercano come recuperarla.

Taratata 2026 replica prima puntata in tv e in streaming. Lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5, arriva “Taratata”, il grande show che mette al centro la musica, condotto da Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con una performance che divertirà il pubblico, sia in arena sia a casa, l’inarrestabile ironia di Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

