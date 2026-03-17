In occasione della festa di San Giuseppe, si riscopre la tradizione delle zeppole, dolci tipici del Sud Italia. La leggenda cristiana legata a questa figura popolare si intreccia con la tradizione culinaria, rendendo le zeppole uno dei simboli più rappresentativi delle celebrazioni. Ogni anno, le tavole si riempiono di queste frittelle soffici e dolci, preparate per onorare il Patrono.

C’è tutta una storia alle sue spalle che, specialmente nelle zone della Campania e di Napoli, è molto più sentita rispetto che altrove. Una storia che, in parte, si unisce anche alla tradizione e che ha visto Giuseppe, in un momento particolare della sua vita, provvedere alla sua famiglia in modo speciale. Il perché della preparazione di questo dolce affonderebbe le sue radici al momento della fuga della Sacra Famiglia in Egitto. Conosciamo bene questo aneddoto particolare. Alzi la mano chi non ha mai assaggiato o gustato, almeno una volta nella vita, quelle che vengono comunemente conosciute come le “zeppole di San Giuseppe“. Un dolce... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - San Giuseppe “friggitore”: la leggenda cristiana legata alle zeppole

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Zeppole di San Giuseppe fritte: ricetta della tradizione #zeppole

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