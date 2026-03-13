Sal Da Vinci guida gli stream | 11 milioni prima

Sal Da Vinci sta dominando gli stream con il brano “Per sempre sì”, che ha già raggiunto 11 milioni di visualizzazioni prima della gara. La canzone si trova in vetta alla classifica tra le 35 in gara per l’Eurovision Song Contest 2026. La sua popolarità si manifesta in modo evidente attraverso i numeri di streaming già registrati.

Vienna accoglie l’Italia con un dato che anticipa il successo: Per sempre sì di Sal Da Vinci guida già la classifica degli stream tra le 35 canzoni in gara per l’Eurovision Song Contest 2026. Il brano vincitore del Festival di Sanremo supera gli 11 milioni di ascolti su Spotify, posizionandosi al primo posto assoluto prima ancora dell’inizio delle competizioni previste a maggio. L’evento si terrà presso la Wiener Stadthalle, dove l’artista salirà sul palco nella prima semifinale del 12 maggio e successivamente nella finale del 16 maggio. La presenza di Senhit per San Marino e i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania completano una lineup che promette una forte rappresentazione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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