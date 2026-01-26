Partito repubblicano italiano | La rottamazione quinquies è un' opportunità da valutare

Il Partito Repubblicano Italiano presenta la rottamazione quinquies, una misura introdotta dalla recente legge di bilancio. Questa opportunità permette ai contribuenti di regolarizzare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2023, pagando esclusivamente il debito originario con un interesse ridotto al 3% annuo e senza sanzioni. È importante valutare attentamente questa possibilità per gestire eventuali debiti pendenti in modo più agevole e trasparente.

Imu, Tari, multe della polizia municipale e, più in generale, le entrate patrimoniali possono rientrare in questo perimetro, a condizione che ciascun ente approvi un regolamento ad hoc BRINDISI - La rottamazione quinquies, introdotta con l'ultima legge di Bbilancio, consente ai contribuenti di regolarizzare cartelle arretrate dal 2000 al 2023 pagando il solo debito originario, con interessi ridotti al 3 per cento annuo e senza sanzioni. Per i carichi statali l'adesione alla rottamazione quinquies è fissata entro il 30 aprile, con un piano fino a 54 rate bimestrali in nove anni. La vera novità riguarda però gli enti territoriali.

