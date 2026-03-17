Roma affronta un momento difficile dopo la sconfitta a Como, che ha evidenziato una crisi di identità della squadra e ha messo a rischio la possibilità di qualificarsi in Champions League. La trasferta di marzo si è rivelata un punto di svolta negativo, lasciando i tifosi e i vertici con molte preoccupazioni. La situazione attuale si riflette nell’umore generale del club, che si trova a dover affrontare sfide importanti.

Nella mattinata di oggi, la Roma si ritrova a fare i conti con le macerie di una trasferta a Como che ha certificato una crisi d’identità profonda, trasformando il mese di marzo in un autentico calvario sportivo. A poche ore dal fischio finale al Sinigaglia, la compagine capitolina riflette su un dato allarmante: dal primo marzo, serata della traumatica rimonta subita dalla Juventus all’Olimpico, il sodalizio giallorosso ha raccolto un solo punto in campionato. Questo avvitamento ha prodotto lo scivolamento al sesto posto, con la zona Champions League che ora dista tre lunghezze e il timore che i fantasmi delle passate stagioni possano compromettere definitivamente la volata finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma nel baratro: il crack di marzo mette a rischio la Champions

Articoli correlati

Juventus nel baratro: dodici giorni di crisi e il sogno Champions appeso a un filoIl progetto tecnico di Luciano Spalletti alla Juventus vacilla paurosamente dopo dodici giorni di autentico blackout agonistico, culminati...

Roma: crack Soulé, rientro solo ad aprile e stagione a rischioL’allarme rosso in casa Roma si trasforma in una crisi strutturale per il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a Matias...

Approfondimenti e contenuti su Roma nel baratro il crack di marzo...

Temi più discussi: Guerra, il monito del vescovo Lauro Tisi: Senza ascolto precipitiamo nel baratro, il conflitto è un delitto internazionale; L’Anticristo e la domanda: che uomini siamo?; Serie A, la classifica: colpaccio Fiorentina. Cremonese nel baratro, Toro a +9; Sei Nazioni e Indian Wells, le scelte degli eventi del weekend.

Roma sotto scacco: il monopolio di Viterbo e l’incubo rifiuti in strada per AMA. Non è un problema ambientale, è una questione di affariViterbo Ambiente incassa circa 30milioni di euro all'anno e detiene quasi il monopolio assoluto dei conferimenti in discarica Roma è di nuovo sull’orlo del ... etrurianews.it

Roma nel baratro. Bus, metro, rifiuti, pulizia: tutti bocciatiI romani bocciano ancora una volta la qualità dei trasporti pubblici e della raccolta dei rifiuti nella Capitale. Peggiora anche il giudizio sulla metropolitana mentre crolla la valutazione sulla ... affaritaliani.it

#Roma al bivio, per #Gasperini è la resa dei conti: la Champions a senso unico x.com

Arbitri, voti shock: Massa prende 9 dopo Como-Roma! - facebook.com facebook