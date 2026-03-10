La Civitanovese ha subito una sconfitta ad Urbino e si trova ora in fondo alla classifica del girone. Traini e Pochetti sono stati contestati dai tifosi. Con cinque partite ancora da giocare, la situazione nel Polisportivo appare complicata. La squadra continua a essere penalizzata dalle recenti prestazioni e la posizione in classifica resta critica.

Con la sconfitta maturata ad Urbino, la Civitanovese è tornata fanalino di coda del girone e quando mancano cinque giornate al termine lo scenario è assai preoccupante dalle parti del Polisportivo. Un ultimo posto che, va precisato, è in coabitazione con il Fabriano Cerreto e proprio domenica i cartai saranno ospiti dei rossoblù in un delicatissimo scontro diretto. Le premesse di questa sfida non sono affatto delle migliori perché i rivieraschi vi arrivano a margine di una sconfitta e la vittoria che manca da sei turni, mentre la squadra di Bonura ha il morale risollevato dalla vittoria contro il Montefano e, precedentemente, dall’ottima prestazione sfoderata sul campo dell’Urbania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, contestati Traini e Pochetti

Articoli correlati

Marco Traini: “I giorni di pace”, il nuovo inno civileEsce il 2 marzo I giorni di pace, il nuovo singolo del tenore Marco Traini, un brano che intreccia voce, parola e coscienza civile in un appello...

Il 2025 sulle pagine del Carlino. Da Traini in libertà ai femminicidi, viaggio in dodici mesi di cronacaSfogliando le pagine del 2025, ci sono fatti di cronaca che hanno segnato l’anno.