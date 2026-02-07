Ultimissime Juve LIVE | oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz La probabile formazione bianconera e il futuro di Vlahovic

La Juventus si prepara a ufficializzare il rinnovo di Yildiz, che oggi si gioca il suo futuro in bianconero. I tifosi sono in attesa di vedere la firma e capire quale sarà il ruolo del giovane nel prossimo campionato. Intanto, in allenamento si lavora sulla formazione che scenderà in campo e si pensa anche al futuro di Vlahovic, con i rumors che continuano a circolare.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 febbraio 2026. Vlahovic Juve, due big di Premier League fiutano il colpo a parametro zero. Che cosa sta succedendo. Ore 14.19 – Vlahovic Juve, due big di Premier League fiutano il colpo a parametro zero. Che cosa sta succedendo Probabili formazioni Juve Lazio, tutti i dubbi di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz. La probabile formazione bianconera e il futuro di Vlahovic Approfondimenti su Yildiz Juve Ultimissime Juve LIVE: oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz. Novità su Kolo Muani La Juventus si prepara a vivere una giornata importante. Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic verso l’operazione, la probabile formazione con l’Udinese La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Yildiz Juve Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos; Si chiude il calciomercato, le notizie in diretta: Milan, Mateta non supera le visite mediche; Juve, muro Tottenham per Kolo Muani; l'Inter non dà Frattesi alla Lazio. Ultimo giorno calciomercato, FINE: la Juve chiude senza attaccante! Cagliari, Luvumbo va al Maiorca. Cremonese, ufficiale anche LupertoL’ultimo giorno del calciomercato invernale si prepara a entrare nel vivo. Attenzione alle ultimissime novità e agli affari ... fantamaster.it Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it #Frattesi si allontana dalla #Juve Le ultimissime x.com Calciomercato Juve live Le ultimissime facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.