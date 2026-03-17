Meloni da Fedez per il referendum | l'ultima spiaggia per far vincere il Sì

La premier sarà ospite della prossima puntata dai "Pulp podcast", il podcast di Fedez e Mister Marra. L'episodio dovrebbe andare online giovedì. Il canale YouTube conta 302mila iscritti, perlopiù giovani: per Meloni è l'ultima spiaggia per convincere gli elettori a votare Sì al referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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