Il sindaco di Napoli ha dichiarato che nel capoluogo campano il risultato del referendum vedrà un forte consenso per il No. La sua opinione si basa sui sondaggi e sull’orientamento dell’elettorato locale, che si mostrano compatto in questa scelta. La questione politica si intreccia con le tensioni tra le istituzioni e la magistratura, creando un quadro di possibile confronto acceso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso forti preoccupazioni riguardo i recenti sviluppi che vedono contrapposti politica e magistratura. Durante un intervento alla manifestazione per sostenere il No al referendum presso il teatro Diana, ha affermato che “questo scontro tra ordinamenti dello Stato rappresenta un precedente estremamente grave”. Manfredi ha dunque richiamato l’attenzione sull’importanza del rispetto istituzionale e dell’equilibrio tra i poteri, elementi fondamentali per una democrazia sana e funzionante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum, Manfredi: “A Napoli il No prevalerà in modo deciso”

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