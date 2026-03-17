Il leader di un partito invita la sinistra a partecipare al referendum, sottolineando l’importanza di votare con la testa rivolta alle esigenze del Paese. Ha aggiunto che bisogna considerare ciò che è veramente utile per la collettività, senza lasciarsi influenzare da interessi di parte. L’appello mira a coinvolgere tutti, indipendentemente dall’orientamento politico.

Bisogna andare a votare pensando a ciò che occorra realmente al Paese, senza farsi condizionare da interessi di parte che vadano oltre il bene collettivo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata al quotidiano “Il Dubbio”, esorta i cittadini a non cadere nella «trappola» del campo largo. Il riferimento è a quella sinistra favorevole alla separazione delle carriere, che ha assunto una particolare posizione solo perché spera di indebolire il governo. Motivo per cui esorta gli italiani a recarsi in cabina, «pensando a ciò che serve e che reputano più utile per l'Italia, non a ciò che conviene al governo o a un partito». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, l'appello di Meloni alla sinistra del Sì

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