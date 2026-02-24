Fiorentina-Jagiellonia ritorno playoff Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Jagiellonia, ritorno playoff Conference League 20252026, ha attirato l’attenzione per la vittoria di 3-0 della squadra italiana all’andata. La Fiorentina punta a confermare il risultato e qualificarsi senza problemi, mentre i polacchi cercano di ridurre lo svantaggio e dimostrare una reazione. La partita si gioca in un clima di pressione crescente e con tanti occhi puntati sui singoli giocatori. La sfida si svolge questa sera allo stadio Artemio Franchi.

Gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League 20252026. Dopo la netta vittoria per 3-0 dell’andata, i viola sembrano avere la strada spianata verso gli ottavi, mentre i polacchi cercheranno di offrire quantomeno una prova d’orgoglio. Fiorentina-Jagiellonia si giocherà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA-JAGIELLONIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola hanno ritrovato ritmo in un momento cruciale della stagione. Dopo una serie difficile di quattro partite senza vittorie in tutte le competizioni, la squadra di Vanoli ha registrato tre successi consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com Jagiellonia-Fiorentina, andata playoff Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca perché le due squadre si affrontano nell’andata dei playoff di Conference League 20252026. Jagiellonia Bia?ystok-Fiorentina oggi in Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvLa partita tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina si gioca questa sera per i play-off di Conference League. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Tris della Fiorentina alla Jagiellonia, ottavi a un passo. Vince anche il Bologna; Jagiellonia-Fiorentina, dove vedere i playoff di Conference League in tv e streaming; Playoff. Europa e Conference sorridono alle italiane: vincono Bologna e Fiorentina - Tris viola: Jagiellonia-Fiorentina 0-3; Fiorentina, ai playoff ci sono i polacchi dello Jagiellonia: il ritorno è in casa. Fiorentina-Jagiellonia, il programma della vigilia: orari di rifiniture e conferenzeInizia la marcia d'avvicinamento a Fiorentina-Jagiellonia, gara di ritorno del playoff di Conference League in programma giovedì sera al Franchi, ore 18:45. A tal proposito, ... firenzeviola.it Annunciati gli arbitri di Conference: Fiorentina-Jagiellonia al serbo JovanovicIn questi minuti la UEFA, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei playoff di Europa e Conference League, che vedono impegnate anche ... firenzeviola.it #EuropaLeague e #Conference, le designazioni arbitrali di Bologna-Brann e Fiorentina-Jagiellonia x.com Fiorentina - Contro lo Jagiellonia era stato tra i migliori. Ieri idem: ha salvato la #Fiorentina con un grandissimo intervento su Meister. E a fine partita, visibilmente emozionato, Luca Ranieri si è lasciato andare ad un urlo liberatorio sotto la curva - facebook.com facebook