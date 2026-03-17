Sofia Goggia partecipa alla finale di superG della Coppa del Mondo, dove lotta per il trofeo. La gara si svolge in un orario specifico, e viene trasmessa in diretta televisiva. La sua posizione in classifica è molto alta, con un totale di punti che la mette in corsa per vincere il trofeo. La competizione rappresenta l’ultima tappa del circuito stagionale.

Sofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, quando all’appello mancano soltanto le Finali previste nel comprensorio di Lillehammer: la fuoriclasse bergamasca riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Sarà sufficiente un sesto posto per assicurarsi il trofeo, in caso di un riscontro peggiore bisognerà osservare il risultato che sarà conseguito dalla più immediata inseguitrice. Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tv

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