Quando gareggia Sofia Goggia alle Olimpiadi? Orari e programma del superG

Sofia Goggia gareggia nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana si prepara a scendere in pista, con orari e programma ancora da definire, ma l’attesa cresce tra tifosi e appassionati. La sua velocità e determinazione sono sotto gli occhi di tutti, e ogni dettaglio sulla sua prova viene seguito con attenzione.

Nella cornice delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la performance di Sofia Goggia si distingue per velocità, resistenza e lucidità nel gestire le situazioni ad alta pressione. La diagonale iniziale del programma ha regalato una medaglia di bronzo nella discesa libera di apertura, segnando l’ingresso ufficiale della campionessa bergamasca nel cluster delle protagoniste della manifestazione. In seguito è scesa in campo anche la combinata a squadre, dove ha gareggiato insieme a Lara Della Mea. Durante il quarto intermedio della discesa, la scelta di una linea non ottimale sul punto Scarpadon ha comportato una caduta; Goggia è scivolata sul pendio inclinando il fianco destro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando torna in gara Sofia Goggia alle Olimpiadi? Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa libera, la campionessa azzurra si prepara per il superG, che si terrà subito dopo la combinata a squadre.

