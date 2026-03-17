In diretta su Skytg24, il ministro della giustizia ha affrontato il presidente onorario del Comitato per il No in un confronto televisivo. Nordio ha affermato con convinzione che il risultato favorevole al Sì sarà raggiunto e ha annunciato l’intenzione di avviare un dialogo con le opposizioni. Il dibattito ha visto protagonisti due figure di rilievo nel panorama politico e accademico italiano.

Su Skytg24 è andato in onda il faccia a faccia tra il ministro della giustizia, Carlo Alberto Nordio, e il presidente onorario del Comitato per il No, il docente universitario Enrico Grosso. Un confronto sereno e pacato, pur con legittime posizioni diverse: il Guardasigilli apre all’opposizione sul dopo e sottolinea come la riforma costituzionale non leda in alcun modo l’autonomia dei Pm ma la rafforzi. Grosso ribadisce le sue critiche ma riconosce al ministro buonafede e lealtà nell’esporre le sue ragioni. Le parole del Ministro. “Faremo di tutto per ritrovare pacificazione”, ha detto Nordio durante il confronto. ‘ Ci saranno assolutamente più garanzie’ per i cittadini con la separazione delle carriere”, ha aggiunto il Guardasigilli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Faccia a faccia in tv tra Nordio e Grosso, il ministro è certo: “Vincerà il Sì, poi dialogo con le opposizioni”

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