Sabato 21 marzo alle 21.15, la compagnia Officine Papage mette in scena uno spettacolo ispirato a Luigi Pirandello all’Oratorio della Chiesa di San Martino a Framura, in località Costa. Il biglietto costa 5 euro e l’evento prevede una rappresentazione teatrale corale. La rappresentazione si svolge in un ambiente chiuso, con un pubblico che potrà assistere all’interpretazione dal vivo.

La compagnia Officine Papage presenterà sabato 21 marzo alle ore 21.15 lo spettacolo ispirato a Luigi Pirandello presso l’Oratorio della Chiesa di San Martino a Framura, in località Costa. L’evento, nato da una coproduzione internazionale con il Teatro da Garagem di Lisbona, propone un’analisi profonda sul confine tra verità e apparenza attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo. Al centro della messinscena vi sarà Marco Pasquinucci, che reggerà insieme al portoghese Carlos J. Pessoas, affiancato da giovani interpreti come Benedetta Berti e Dario Furini. Il biglietto unico è fissato a soli 5 euro, con apertura della biglietteria alle 20.00 dello stesso giorno, offrendo un accesso economico alla cultura per i residenti del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirandello a Framura: 5 euro per un teatro corale unico

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