Teatro | Frammenti Pirandello Maschere e Verità in scena a Roma
Dal 15 al 18 gennaio 2026 a Roma, il teatro presenta
FRAMMENTI (Pirandello, Maschere e Verità) Scritto, diretto e interpretato da: Milena Aldini, Luca Falleri, Davide Ingannamorte Voci fuori campo: Dalila Maestrale e Davide Pandolfo Musiche: Simone Giobellina e Luca Ippolito Scenografia e costumi: Maria Arena Dal 15 al 18 gennaio 2026 ROMA – La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia a dare spazio alle nuove realtà del teatro italiano. Protagonista di questo appuntamento è Storie di Piazza, una compagnia che si distingue per la sua originale rielaborazione dei testi classici, riletti con sensibilità contemporanea e grande attenzione alla drammaturgia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
