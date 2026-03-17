Durante la campagna elettorale in Perù, Napoleón Becerra, candidato alla presidenza di 61 anni, è morto in un incidente stradale mentre si dirigeva a un appuntamento politico. La tragedia ha colpito il mondo politico del paese, lasciando incertezza tra i sostenitori e i collaboratori del candidato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Tragedia durante la campagna elettorale in Perù, dove Napoleón Becerra, 61 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava recando a un appuntamento politico. Il candidato del Partito dei Lavoratori e degli Imprenditori era impegnato nella corsa alle elezioni previste per il 12 aprile, quando si è verificato il tragico episodio. L’incidente è avvenuto lungo una strada andina, in un’area isolata del Paese, nel territorio del distretto di Pilpichaca, a centinaia di chilometri dalla capitale Lima. Una perdita che ha colpito il panorama politico locale proprio in una fase cruciale della campagna elettorale. Leggi anche: Addio al politico italiano, morto così: l’annuncio doloroso L’incidente lungo una strada andina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perù, il candidato alla presidenza Napoleon Becerra morto in un incidente d’auto

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