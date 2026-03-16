EssilorLuxottica rinnova con Dolce&Gabbana fino al 2050 ma in Borsa è sotto i 100 miliardi

EssilorLuxottica ha annunciato il rinnovo dell’accordo con Dolce&Gabbana fino al 2050. La collaborazione tra le due aziende riguarda la produzione e la distribuzione di occhiali di lusso. Nel frattempo, il valore di mercato di EssilorLuxottica in Borsa si attesta sotto i 100 miliardi di euro. La notizia riguarda la durata dell’accordo e il valore di mercato dell’azienda.

EssilorLuxottica ha annunciato l’estensione della partnership con Dolce&Gabbana, uno degli accordi più importanti nel settore degli occhiali di lusso. L’intesa riguarda lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana. La notizia arriva in una fase particolare per il gruppo guidato da Francesco Milleri. Nonostante il rafforzamento della collaborazione con uno dei marchi più iconici della moda italiana, il titolo EssilorLuxottica continua infatti a registrare una fase di debolezza sui mercati finanziari. In Borsa la capitalizzazione del gruppo è scesa sotto la soglia dei 100 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - EssilorLuxottica rinnova con Dolce&Gabbana fino al 2050 ma in Borsa è sotto i 100 miliardi Articoli correlati Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico Leggi anche: Dolce & Gabbana in 100 look racconta l’uomo del 2026 Una selezione di notizie su EssilorLuxottica rinnova Dolce & Gabbana rinnova con Essilux fino al 2050Le due società allungano di altri venticinque anni la partnership nata nel 2004 per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da vista e da sole della griffe del luss ... it.fashionnetwork.com Essilux, accordo con Dolce&Gabbana fino al 2050Estensione dell’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione degli occhiali a marchio Dolce&Gabbana ... ilsole24ore.com