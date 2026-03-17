Parco Metropolitano delle Colline di Napoli il grande cantiere sociale che manca 

Il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli è un ampio progetto che coinvolge un’area di 2.215 ettari, equivalente a circa un quinto del territorio metropolitano. Il Movimento Qualità della Vita sottolinea che questa vasta zona rappresenta un importante spazio pubblico ancora da valorizzare e completare. Attualmente, si attende l’avvio di lavori e decisioni ufficiali per realizzare il grande cantiere sociale previsto.

Per il Movimento Qualità della Vita un’area di 2.215 ettari, pari a circa un quinto del territorio comunale, deve diventare una vera infrastruttura di benessere, sicurezza, educazione ambientale e coesione urbana NAPOLI – Napoli possiede uno dei più grandi patrimoni verdi urbani della città, ma continua a non valorizzarlo pienamente come infrastruttura pubblica di qualità della vita. Il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, istituito nel 2004 ed esteso per 2.215 ettari, rappresenta circa un quinto del territorio comunale e comprende aree di grande valore ambientale e paesaggistico come Camaldoli, Selva di Chiaiano, Vallone San Rocco, Scudillo e la collina di San Martino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tutto quello che riguarda Parco Metropolitano

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