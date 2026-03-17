Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi sono i fondatori di un’associazione che offre supporto psicologico e neuropsichiatrico agli adolescenti. In un’intervista, i due hanno sottolineato come la solidarietà sia più spontanea quando si tratta di un tumore infantile, mentre con le malattie mentali si incontrano ancora stigma, silenzio e vergogna. La loro testimonianza evidenzia la differenza di approccio sociale verso le varie patologie.

Tra qualche settimana, il 5 aprile, saranno esattamente tre anni di attività di C'è da Fare. Al di là di dati e statistiche, addentrandovi meglio in questo mondo, cosa avete imparato? Paolo Kessisoglu: «Abbiamo imparato che, purtroppo, i numeri sono sempre in crescita e abbiamo scoperto che il sistema sanitario nazionale, per come è organizzato attualmente, non può gestire questa criticità. I format che abbiamo creato con l'associazione prevedono delle équipe d'intervento multidisciplinari. Quindi, non c'è solo lo psicologo ma anche altre figure che lo affiancano quando viene preso in carico un paziente. Per ora, un approccio del genere nel nostro sistema sanitario nazionale è impraticabile, sia dal punto di vista economico che strutturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi: «Se un figlio ha un tumore tutti mostrano solidarietà. Con la malattia mentale è molto più difficile: ci sono ancora stigma, silenzio e vergogna»

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