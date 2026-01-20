Nasce Fondazione Vecchioni contro lo stigma della malattia mentale Il cantautore | Dedicata a nostro figlio

La Fondazione Vecchioni nasce con l’obiettivo di contrastare lo stigma legato alla malattia mentale e offrire sostegno alle famiglie coinvolte. Creata dal cantautore in memoria di suo figlio, la fondazione si impegna a promuovere la sensibilizzazione e il dialogo su questi temi, favorendo un approccio più aperto e solidale nella società.

Milano, 20 gennaio 2026 – Sconfiggere lo stigma della malattia mentale e dare supporto alle famiglie di chi ne soffre. Con un duplice importante e toccante obiettivo nasce oggi, 20 gennaio, a Milano la Fondazione Vecchioni. Un progetto fortemente voluto dal celebre cantautore Roberto, dalla moglie Daria Colombo e dalla loro famiglia dopo il suicidio del figlio Arrigo avvenuto nel 2023. "Mio figlio ha lottato 17 anni disperatamente contro una malattia mentale e non ce l'ha fatta: era unico", ha raccontato commosso Vecchioni alla presentazione dell'iniziativa tenutasi a Palazzo Marino. Arrigo Vecchioni: le poesie, il teatro, i fumetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, presentata la fondazione Vecchioni “insieme per la salute mentale”A Milano è stata presentata la fondazione Vecchioni “Insieme per la salute mentale”, dedicata al sostegno e alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale.

19 Gennaio 2023 Nasce la Fondazione Auguri a noi facebook