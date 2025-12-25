Schelotto parla il doppio ex di Atalanta Inter | Chivu sulla strada di Palladino due allenatori simili Ecco che gara mi aspetto

Inter News 24 L’ex centrocampista di Atalanta e Inter, Ezequiel Schelotto, si è espresso così in vista della sfida di domenica tra le due squadre. In attesa del fischio d’inizio del big match di domenica, Ezequiel Schelotto ha preso la parola ai microfoni di Tutto Mercato Web per analizzare i temi caldi di Atalanta-Inter. Il doppio ex della sfida, noto come “El Galgo”, ha promosso a pieni voti l’operato di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri, istituendo un interessante paragone tattico e gestionale con il rivale di giornata. Secondo l’ex esterno italo-argentino, il tecnico rumeno e il collega orobico Raffaele Palladino condividono la medesima filosofia: entrambi puntano a trasferire alla squadra il bagaglio di esperienza accumulato in carriera, pretendendo il massimo impegno fino al novantesimo e mantenendo sempre un approccio costruttivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

