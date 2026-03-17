Outcome – Hollywood non dimentica | Keanu Reeves nel primo trailer della dark comedy di Jonah Hill

Apple Original Films ha pubblicato il primo trailer di “Outcome – Hollywood non dimentica”, una dark comedy diretta da Jonah Hill. Il film vede protagonista Keanu Reeves e rappresenta il suo ritorno nel genere. La produzione coinvolge una storia che mescola elementi di umorismo nero e temi legati al mondo di Hollywood. La data di uscita è ancora da annunciare.

Apple Original Films ha alzato il sipario su “Outcome – Hollywood non dimentica”, l’attesa dark comedy che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Jonah Hill. Il film, che vanta un cast stellare guidato da Keanu Reeves, farà il suo debutto esclusivo su Apple TV il prossimo 10 aprile. La pellicola segue le vicende di Reef Hawk (Reeves), un divo di Hollywood amatissimo dal pubblico che si ritrova improvvisamente nel mirino di un misterioso ricattatore. In possesso di un video che potrebbe distruggere per sempre la sua reputazione, Reef è costretto a intraprendere un viaggio introspettivo e nostalgico per fare ammenda con il proprio passato e identificare chi sta cercando di rovinargli la vita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Outcome – Hollywood non dimentica: Keanu Reeves nel primo trailer della dark comedy di Jonah Hill Articoli correlati Keanu Reeves costretto a chiedere scusa a tutta Hollywood nel trailer di OutcomeNel nuovo film in arrivo su Apple TV ad aprile Reeves interpreta una star di Hollywood costretta a chiedere scusa dopo una vicenda che potrebbe... Aggiornamenti e notizie su Keanu Reeves Temi più discussi: Outcome: Hollywood non dimentica – Svelato il trailer della commedia con Keanu Reeves; Outcome - Hollywood non dimentica: ecco il primo trailer del film di Jonah Hill con Keanu Reeves; Outcome - Hollywood non dimentica la dark comedy con Keanu Reeves e Cameron Diaz - trailer; Outcome, un nuovo film con Keanu Reeves su Apple Tv. Outcome - Hollywood non Dimentica, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Jonah Hill. Un film con Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz, Matt Bomer, David Spade. Dal 10 aprile su Apple TV. mymovies.it Outcome - Hollywood non dimentica: ecco il primo trailer del film di Jonah Hill con Keanu ReevesIn arrivo il 10 aprile in streaming su Apple TV+ questa intrigante commedia che segna l'opera seconda di Hill e vede Reeves in un ruolo... controintuitivo. Ecco trailer e trama di Outcome - Hollywood ... comingsoon.it Matrix (The Matrix) è un film di fantascienza del 1999 in stile cyberpunk scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowsk con protagonista Keanu Reeves. - facebook.com facebook