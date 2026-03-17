Ossessione Visconti L’indimenticabile genio delle contraddizioni

L’artista visconte era noto per essere un personaggio complesso, con una famiglia di origine aristocratica lombarda e legami con la borghesia imprenditoriale. La sua vita è stata segnata da molteplici contraddizioni, caratterizzando la sua figura come un punto di riferimento nel panorama culturale. La sua eredità artistica e familiare continua a suscitare interesse e discussioni.

Era il genio di tutte le contraddizioni. E dunque: famiglia illustrissima, all’incrocio fra la vecchia aristocrazia lombarda, i duchi Visconti di Modrone, e la nuova alta borghesia imprenditoriale, gli Erba delle pillole. Però comunista, dall’inizio degli anni Quaranta alla morte, condannando l’invasione dell’Ungheria ma senza uscire dal partito, e difeso da Togliatti in persona nel 1948 per una messinscena di Come vi piace di Shakespeare con le scene di Salvador Dalì, sotto processo ideologico perché non abbastanza marxista. Grandi storie amorose sia con donne che con uomini, e che nomi: andò a vela con Coco Chanel, Clara Calamai, Marlene Dietrich, Elsa Morante; a vapore con il grande fotografo Horst P. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ossessione Visconti. L’indimenticabile genio delle contraddizioni Articoli correlati Reportage dal Messico, il paese delle contraddizioniNell’immaginario collettivo è un paese paradisiaco, ricco di storia e dal cibo straordinario. Leggi anche: Emozioni, abbracci e lacrime sul ghiaccio: il momento più umano e indimenticabile delle gare olimpiche Proibito (1954) | Capolavoro di Mario Monicelli | Film Completo Drammatico Tutto quello che riguarda Ossessione Visconti Argomenti discussi: Ossessione Visconti. L’indimenticabile genio delle contraddizioni. Ossessione Visconti, omaggio a Luchino Visconti alla Casa del CinemaMercoledì 11 marzo alle ore 20 si terrà Senso, film di passioni, illusioni e sconfitte, sorretto dallo straordinario equilibrio storico e romantico di Visconti: lussureggiante la fotografia a colori ... romatoday.it Dalla Scala a Ossessione, l’educazione milanese di Luchino ViscontiIl 2 novembre 1906 nasce a Milano il futuro regista Luchino Visconti, quarto dei sette figli di Giuseppe Visconti, duca di Grazzano e conte di Modrone, e di Carla Erba, appartenente a una ricca ... milano.repubblica.it