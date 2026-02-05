Emozioni abbracci e lacrime sul ghiaccio | il momento più umano e indimenticabile delle gare olimpiche

Le gare di pattinaggio artistico si sono concluse tra abbracci, lacrime e sorrisi di chi ha dato il massimo sul ghiaccio. Gli atleti hanno affrontato salti e coreografie con concentrazione e adrenalina, ma è nel momento dei festeggiamenti che si vedono le emozioni vere, quelle che rimangono impresse per sempre.

Nel pattinaggio di figura (artistico), conta ogni salto, ogni giro e ogni coreografia. Durante la performance, gli atleti sono guidati da adrenalina, concentrazione e lucidità, ma subito dopo arriva un momento unico: quello in cui possono abbandonarsi alle emozioni. È un vero e proprio risveglio dopo la fatica, per prendere coscienza di quanto appena accaduto e valutare la propria esibizione: il kiss and cry. Lacrime di gioia o di delusione, abbracci con allenatori e familiari, sorrisi increduli: tutto questo avviene in un piccolo angolo della pista che è diventato simbolo del pattinaggio di figura.

