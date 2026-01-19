L’FMI analizza i rischi derivanti dal crescente confronto commerciale tra UE e USA. Con tensioni in aumento e possibili nuove tariffe che superano i 90 miliardi di euro, la situazione richiede attenzione. La dinamica delle negoziazioni e le implicazioni economiche di questa escalation sono al centro di un’analisi approfondita, utile per comprendere le sfide di un rapporto commerciale complesso e in evoluzione.

Negoziare, trattare, in una parola, parlarsi. Tra Stati Uniti ed Europa il voltaggio è sempre più alto, con la seconda pronta a tirare una nuova bordata di dazi all’America, per un ammontare di oltre 90 miliardi. Mentre Washington ha più volte minacciato di imporre a sua volta nuove tariffe alle merci a tutti quei Paesi che ostacoleranno un possibile intervento americano in Groenlandia. Morale, l’Artico e il suo dominio potrebbe essere il seme di una nuova guerra commerciale. Tutto molto sbagliato secondo il Fondo monetario internazionale, che nel giorno della diffusione dell’aggiornamento del World economic outlook, ha chiarito un concetto tanto semplice, quanto importante, almeno di questi tempi: gli alleati debbono comportarsi come tali, perché se non lo fanno qualcuno si farà male. 🔗 Leggi su Formiche.net

Formiche.net - Occhio per occhio Ue-Usa? Tutti i rischi secondo l'Fmi

I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)

I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale. L’Unione europea si prepara al vertice straordinario di giovedì 22 gennaio a Davos, incentrato sulle relazioni transatlantiche e sulla risposta alle recenti tensioni con gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla Groenlandia. L’incontro sarà decisivo per definire le future strategie europee in un contesto di crescente incertezza internazionale.

