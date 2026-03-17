Nureyev nasce il 17 marzo 1938, sotto il segno dei Pesci, a bordo di un treno che attraversa la Siberia. La sua nascita avviene durante un viaggio, un dettaglio che accompagna la sua storia fin dai primi momenti. Cresce in Unione Sovietica, dove si dedica alla danza, e diventa noto come uno dei ballerini più influenti del XX secolo.

N ureyev nasce il 17 marzo 1938 sotto il segno dei Pesci su un treno che attraversa la Siberia come un presagio. Viene al mondo in viaggio, tra la neve e lo scorrere sulle rotaie, come se la sua vita fosse destinata a non conoscere mai quiete. L’ascendente Cancro è sogno e memoria. Ultimo di quattro figli, unico maschio dopo tre sorelle, è cresciuto tra la presenza materna e l’assenza del padre, figura distante, quasi ostile. “Les Étoiles”: il gala della danza, tra emozione e un tributo speciale al Teatro Arcimboldi X La folgorazione per la danza avviene a Ufa, una sera a teatro seduto accanto alla madre. In quell’istante il corpo divenne movimento e il movimento destino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nureyev nasce il 17 marzo 1938 sotto il segno dei Pesci su un treno che attraversa la Siberia come un presagio

Articoli correlati

Koralmbahn: il nuovo treno Trieste-Vienna che attraversa le Alpi in 6 oreQuando le montagne smettono di essere barriere e diventano corridoi di connessione, l’Europa intera respira insieme.

Oroscopo di domani 17 marzo 2026: le previsioni segno per segnoABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di domani si preannuncia ricca di cambiamenti e piccoli colpi di scena per molti segni zodiacali.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nureyev nasce

Argomenti discussi: Rudolf Nureyev, il tema natale di un Pesci che cambiò la danza; Intervista a Rudolf Nureyev su Rai Storia.