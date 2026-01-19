La Koralmbahn rappresenta una nuova linea ferroviaria che collega Trieste a Vienna in circa sei ore, attraversando le Alpi. Questa tratta favorisce collegamenti più rapidi e sostenibili tra Italia e Austria, riducendo i tempi di viaggio e migliorando la mobilità regionale. Un’infrastruttura che contribuisce a rafforzare le connessioni europee, trasformando le montagne in percorsi di collegamento e scambio tra i paesi.

Quando le montagne smettono di essere barriere e diventano corridoi di connessione, l’Europa intera respira insieme. È quello che sta accadendo in queste settimane tra Italia e Austria, dove il tunnel della Koralpe, lungo 33 chilometri e sesto tunnel ferroviario più lungo al mondo, ha iniziato la sua attività regolare il 14 dicembre 2025 dopo ventisette anni di lavori. Non si tratta solo di un’opera ingegneristica straordinaria: è la riconnessione fisica e culturale tra il mare Adriatico e il cuore della Mitteleuropa, un filo d’acciaio che unisce storie, economie e tradizioni rimaste troppo a lungo separate dalle pieghe delle Alpi orientali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Koralmbahn: il nuovo treno Trieste-Vienna che attraversa le Alpi in 6 ore

Il nuovo treno notturno Amsterdam-Milano attraversa il Sempione: viaggio sostenibile nelle Alpi

Il nuovo treno notturno tra Amsterdam e Milano offre un'opzione di viaggio sostenibile attraverso le Alpi, attraversando il passo del Sempione. Un modo comodo e ecologico per collegare le due città, permettendo ai passeggeri di riposare durante il tragitto e ridurre l’impatto ambientale dei viaggi. Un’alternativa moderna alle tradizionali soluzioni di trasporto, pensata per chi cerca praticità e rispetto per l’ambiente.

Leggi anche: È ufficiale: il nuovo treno Trieste - Vienna inaugura il 14 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Apre la Koralmbahn, svolta storica per i collegamenti alpini - Con l'entrata in funzione della nuova Koralmjet, l'Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico- notizie.tiscali.it