Non solo migliori amiche | Imperfect Women e il coraggio di raccontare la ferocia dei legami femminili

Tre donne con un’amicizia di lunga data sono protagoniste di una vicenda che coinvolge un crimine, un evento che cambia radicalmente le loro esistenze. La storia si svolge a Roma e si concentra sui legami femminili, rivelando aspetti spesso nascosti o complicati di queste relazioni. La narrazione si concentra sui fatti, senza interpretazioni o commenti, offrendo uno sguardo diretto sulla vicenda.

Roma, 17 marzo 2026 – Tre donne legate da un'amicizia decennale e un crimine che distrugge le loro vite, mostrando come anche i legami più stretti possano non essere ciò che sembrano. Parte da qui Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, thriller dal 18 marzo su Apple TV tratto dal romanzo omonimo di Araminta Hall con protagoniste Elisabeth Moss, Kerry Washington – entrambe anche produttrici esecutive - e Kate Mara. Uno show con al centro una sorellanza che presto rivela le sue crepe, permettendo di mettere in scena una costante dualità. «È la cosa che ho amato fin dalla prima lettura del libro nel 2019 quando ho deciso di comprarne i diritti e svilupparlo in una serie», confida Moss (l’attrice 43enne dal 2017 volto del Racconto dell’ancella di Margaret Atwood in versione fiction) quando la incontriamo insieme alle sue colleghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ecco le serie in partenza questa settimana: * Lunedì 16 marzo: The Show presenta Vita Nova, stagione 1, Prime Video * Mercoledì 18 marzo: 9-1-1 Nashville, Disney+ * Mercoledì 18 marzo: 9-1-1 stagione 9, Disney+ * Mercoledì 18 marzo: Imperfect Women, st - facebook.com facebook