A Napoli, Pasquale Mazzocchi ha scelto di tatuarsi un tributo permanente a Maradona e alla squadra. L’evento ha suscitato emozioni tra i tifosi presenti, che hanno assistito con attenzione alla decisione del giocatore. Il gesto ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio, creando un momento di forte coinvolgimento tra i supporter partenopei.

Pasquale Mazzocchi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un tributo indelebile al Napoli e alla sua leggenda. Il terzino azzurro si è fatto tatuare il volto di Diego Armando Maradona sulla coscia, accompagnato dalla data 1926, anno di fondazione della SSC Napoli. Non è un semplice tatuaggio. È una dichiarazione di appartenenza, un sigillo permanente che lega il calciatore ai colori partenopei e alla memoria del più grande giocatore che abbia mai indossato questa maglia. Il lavoro è stato affidato al tatuatore Salvatore Arietta, in arte Erot1, che ha condiviso il risultato sui social con parole che raccontano l’importanza del momento. “È stato un piacere e un onore lasciare il segno su pelle su un azzurro! Grinta e passione”, ha scritto l’artista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Mazzocchi da brividi: il tributo a Maradona fa emozionare i tifosi

Articoli correlati

Napoli, Mazzocchi da brividi: il tributo a Maradona fa emozionare i brividiPasquale Mazzocchi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un tributo indelebile al Napoli e alla sua leggenda.

Di Livio fa emozionare i tifosi della Juventus: da Del Piero a Lippi, «pranzo stellare» con tantissime leggende bianconere – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutto quello che riguarda Napoli Mazzocchi da brividi il tributo...

Temi più discussi: Pagelle Napoli-Lecce: quando De Bruyne ha la palla, gli altri lo guardano come se avesse scoperto il fuoco; Napoli-Lecce 2-1: diretta live e risultato finale | Serie A; Napoli, i genitori del piccolo Domenico allo stadio: le strazianti parole di mamma Patrizia.

Un Napoli spaziale gira sui social: formazione da brividi, ma c'è un problemaIn vista della prossima stagione i tifosi del Napoli hanno maturato una convinzione dettata anche dalla qualità della rosa attuale, al netto degli infortuni, ovviamente: non serviranno tanti acquisti ... msn.com

Chi è Pasquale Mazzocchi? Età, origini, carriera, moglie, figlia e curiosità sul terzino del NapoliCi sono storie di calcio che iniziano in un settore giovanile blasonato, con procuratori, accademie, contratti.E poi ci sono quelle che partono da un banco della frutta. Pasquale Mazzocchi nasce a Nap ... alphabetcity.it

Un' azione da fenomeni per Mazzocchi ed Alisson #Napoli #sscnapoli #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook