Trevisani consiglia la Juve | La squadra gioca bene ma per alzare il livello bisognerebbe migliorare due o tre giocatori Sulla partita contro la Lazio…

Da juventusnews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trevisani dà un consiglio alla Juventus: la squadra gioca bene, ma per fare il salto di qualità bisogna migliorare due o tre giocatori. Parlando della partita contro la Lazio, il commentatore ha detto che i bianconeri devono lavorare ancora per alzare il livello. I tifosi restano in attesa di vedere se la squadra riuscirà a fare quei passi avanti.

Trevisani ai microfoni di SportMediaset parla della Juventus facendo il punto della situazione. Cosa ha detto il giornalista sui bianconeri. Il momento della Juventus continua a essere oggetto di analisi approfondite da parte dei principali opinionisti sportivi, divisi tra la soddisfazione per l’identità di gioco ritrovata e il rammarico per i punti persi. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il noto giornalista Trevisani ha offerto una disamina lucida sulla gestione di Luciano Spalletti, evidenziando sia i progressi tattici che le criticità strutturali che ancora frenano la rincorsa bianconera verso la vetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani consiglia la juve la squadra gioca bene ma per alzare il livello bisognerebbe migliorare due o tre giocatori sulla partita contro la lazio8230

© Juventusnews24.com - Trevisani consiglia la Juve: «La squadra gioca bene, ma per alzare il livello bisognerebbe migliorare due o tre giocatori. Sulla partita contro la Lazio…»

Approfondimenti su Juventus Lazio

Ravezzani senza filtri sulla Juve: «Gioca una buona partita ma naufraga per colpa di questi tre giocatori. Yildiz al top ma non basta»

Ravezzani analizza la prestazione della Juventus nel pareggio contro il Lecce, evidenziando una buona partita complessiva.

Guardalà consiglia la Juve sul mercato: «C’è solo un modo per alzare il livello in vista della prossima stagione»

Il giornalista Guardalà dice che la Juventus deve intervenire sul mercato per migliorare la squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Lazio

trevisani consiglia la juveTrevisani: 'Ha vinto' è un giudizio che non conta una mazza: Allegri ha allenato la Juve che era 20 punti più forte della seconda. Io vedo le partiteRiccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Centrocampo Podcast su Massimiliano Allegri: Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli ... milannews.it

trevisani consiglia la juveTrevisani: Con Spalletti vedo un futuro roseo per la Juventus, ma servono 3 innesti importanti. Vlahovic...Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento della Juventus: Dopo una partita pareggiata al 94' forse ci stava dire che è un punto guadagnato, ma ... tuttojuve.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.