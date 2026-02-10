Trevisani dà un consiglio alla Juventus: la squadra gioca bene, ma per fare il salto di qualità bisogna migliorare due o tre giocatori. Parlando della partita contro la Lazio, il commentatore ha detto che i bianconeri devono lavorare ancora per alzare il livello. I tifosi restano in attesa di vedere se la squadra riuscirà a fare quei passi avanti.

Trevisani ai microfoni di SportMediaset parla della Juventus facendo il punto della situazione. Cosa ha detto il giornalista sui bianconeri. Il momento della Juventus continua a essere oggetto di analisi approfondite da parte dei principali opinionisti sportivi, divisi tra la soddisfazione per l'identità di gioco ritrovata e il rammarico per i punti persi. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il noto giornalista Trevisani ha offerto una disamina lucida sulla gestione di Luciano Spalletti, evidenziando sia i progressi tattici che le criticità strutturali che ancora frenano la rincorsa bianconera verso la vetta.

Trevisani consiglia la Juve: «La squadra gioca bene, ma per alzare il livello bisognerebbe migliorare due o tre giocatori. Sulla partita contro la Lazio…»

Ravezzani analizza la prestazione della Juventus nel pareggio contro il Lecce, evidenziando una buona partita complessiva.

Il giornalista Guardalà dice che la Juventus deve intervenire sul mercato per migliorare la squadra.

