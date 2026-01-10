La Russa avvisa l’Inter | Occhio al Milan di Allegri ha un c**o della Madonna! Non è vero che…
La Russa, presidente del Senato e tifoso dell’Inter, ha rivolto un avviso ai nerazzurri riguardo al Milan di Allegri. In un commento, ha sottolineato la forza del team rossonero, evidenziando la competitività del club e mettendo in guardia l’Inter sulla difficile sfida che li attende. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle aspettative legate alla stagione calcistica italiana.
Inter News 24 La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha messo in guarda i nerazzurri dalla corsa del Milan di Allegri. Le dichiarazioni di Ignazio La Russa a Radio Tutto Napoli hanno scosso l’ambiente calcistico, specialmente per il modo colorito con cui ha descritto la “fortuna” del Milan. Il Presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro, non ha usato giri di parole per mettere in guardia il Napoli e l’Inter dalla risalita dei rossoneri, sottolineando come l’assenza di impegni europei (dovuta all’ottavo posto della scorsa stagione) possa essere il fattore determinante per la corsa Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
