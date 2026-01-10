La Russa avvisa l’Inter | Occhio al Milan di Allegri ha un c**o della Madonna! Non è vero che…

La Russa, presidente del Senato e tifoso dell’Inter, ha rivolto un avviso ai nerazzurri riguardo al Milan di Allegri. In un commento, ha sottolineato la forza del team rossonero, evidenziando la competitività del club e mettendo in guardia l’Inter sulla difficile sfida che li attende. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle aspettative legate alla stagione calcistica italiana.

