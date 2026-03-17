Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati insieme durante il fine settimana, secondo quanto riferito. Gabriele Parpiglia ha condiviso questa informazione nella sua newsletter, sottolineando che i due passano tempo insieme. La coppia è stata vista in compagnia durante il weekend, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

"L'amore procede" scrive Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter. La storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti non fa che trovare nuove conferme nonostante nessuno dei due abbia ancora commentato Prima un weekend alle terme in Toscana, ora un fine settimana in montagna. L’amore traMichelle Hunziker e Giulio Berrutiprocede a gonfie vele. A riportarlo è stato Gabriele Parpiglia che ha anche diffuso alcuni nuovi scatti dei due insieme a cena. La frequentazione tra l’attore e la showgirl starebbe andando avanti lontano dai riflettori. I nuovi indizi social e l’indiscrezione dell’esperto di gossip non farebbe che confermarlo. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha condiviso uno scatto di Michelle Hunziker e Giulio Berruti mentre sono a cena insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno trascorso un nuovo weekend insieme

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