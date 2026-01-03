Mercato Inter Marotta valuta un grande colpo per l’estate | 2 i nomi più caldi!

Il mercato dell'Inter si prepara a una possibile operazione importante in vista dell'estate, con Marotta che valuta attentamente due nomi di rilievo. La società nerazzurra sta considerando interventi mirati in specifici ruoli per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio strategico e ponderato. Ecco le ultime indiscrezioni sui potenziali acquisti e le aree di intervento più urgenti.

Inter News 24 Ecco in che ruolo vogliono intervenire i nerazzurri. La programmazione in casa Inter non conosce soste. Mentre la squadra è concentrata sugli obiettivi stagionali, la dirigenza di Viale della Liberazione ha già acceso i motori per il prossimo mercato estivo con una priorità assoluta: blindare la porta per il prossimo decennio. L’era di Yann Sommer, l’affidabile portiere svizzero che ha difeso i pali nerazzurri con grande professionalità, si avvia verso la sua naturale conclusione anagrafica. Per inaugurare il nuovo ciclo, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di puntare con decisione sulla scuola italiana, restringendo il cerchio, secondo le indiscrezioni di Sky Sport, a due profili di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

