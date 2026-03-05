Courtney Love ha annunciato una possibile reunion delle Hole con Melissa Auf Der Maur. Gli ultimi concerti del gruppo risalgono al 2012, quando il gruppo si esibiva con una formazione diversa rispetto a quella storica. La notizia circola tra indiscrezioni e rumors, senza conferme ufficiali. La formazione originale della band includeva anche la bassista Melissa Auf Der Maur.

Courtney Love ha spoilerato una reunion delle Hole insieme a Melissa Auf der Maur. Risalgono al 2012 gli ultimi avvistamenti del gruppo rock, quando calcavano i palchi con una formazione diversa rispetto alla storica che comprendeva la bassista. Da quel momento, la frontwoman ha sempre messo a tacere rumours su un ritorno delle Hole. Intervistata da Vogue nel 2021, la Love aveva continuato a smorzare la prospettiva, affermando che i fan non dovrebbero sperare in un annuncio in arrivo nel prossimo futuro. “Una vera e propria reunion degli Hole non avrà luogo.Ragazzi, dovete superarlo. Il nostro vecchio manager Peter Mensch chiama una volta all’anno per chiedere informazioni su una riunione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Courtney Love, si avvicina la reunion delle Hole con Melissa Auf Der Maur: le indiscrezioni

