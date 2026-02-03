La comunità di Avellino piange la scomparsa di Francesco Laudati, un medico molto stimato nel territorio. Laureato e da anni impegnato nel settore della medicina d’urgenza all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, Laudati ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi, pazienti e cittadini, che ricordano con affetto la dedizione e l’umanità che metteva nel lavoro ogni giorno.

È con profondo dolore che la comunità irpina ha appreso la scomparsa di Francesco Laudati, noto medico e figura di riferimento nel settore della medicina d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. L’evento, avvenuto nel pomeriggio del 3 febbraio 2026, ha scosso non solo il mondo sanitario locale, ma l’intera area dell’Irpinia, dove Laudati era conosciuto non solo per la competenza professionale, ma per l’impegno civile e la passione per la cultura. Nato e cresciuto nella frazione Celzi di Forino, dove ha trascorso gran parte della vita, ha mantenuto un legame stretto con la sua terra, diventandone uno dei volti più apprezzati e rispettati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scompare Francesco, figura di riferimento della medicina irpina, lasciando un vuoto nel mondo sanitario locale

