scompare francesco figura di riferimento della medicina irpina lasciando un vuoto nel mondo sanitario locale

La comunità di Avellino piange la scomparsa di Francesco Laudati, un medico molto stimato nel territorio. Laureato e da anni impegnato nel settore della medicina d’urgenza all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, Laudati ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi, pazienti e cittadini, che ricordano con affetto la dedizione e l’umanità che metteva nel lavoro ogni giorno.

È con profondo dolore che la comunità irpina ha appreso la scomparsa di Francesco Laudati, noto medico e figura di riferimento nel settore della medicina d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. L’evento, avvenuto nel pomeriggio del 3 febbraio 2026, ha scosso non solo il mondo sanitario locale, ma l’intera area dell’Irpinia, dove Laudati era conosciuto non solo per la competenza professionale, ma per l’impegno civile e la passione per la cultura. Nato e cresciuto nella frazione Celzi di Forino, dove ha trascorso gran parte della vita, ha mantenuto un legame stretto con la sua terra, diventandone uno dei volti più apprezzati e rispettati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

