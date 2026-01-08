Marc Marquez sfregio vergognoso a Valentino Rossi | Dura vivere così

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha segnato profondamente il mondo della MotoGP. Recenti dichiarazioni e tensioni tra i due campioni evidenziano la complessità di una relazione caratterizzata da competizione e controversie. Questa dinamica ha suscitato grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, sottolineando l'importanza di un confronto che va oltre le gare e coinvolge aspetti personali e professionali.

Quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez è forse la più clamorosa, violenta faida nel mondo delle due ruote e della MotoGp in particolare. Una guerra totale, prima umana che sportiva, nata dalle scorrettezze in pista a Sepang ne 2015, quando l'allora giovanissimo spagnolo ostacolò in ogni modo il campione di Tavullia facendogli di fatto perdere il Mondiale a favore del suo connazionale Jorge Lorenzo. Da allora, per 10 anni, Marc e Vale non si sono mai più parlati. E nelle interviste non hanno mai lesinato affondi reciproci. A fine 2025, Marquez su Ducati ha conquistato il suo nono titolo iridato, raggiungendo così Rossi ma con molte meno gare disputate nel circuito.

