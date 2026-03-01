Avviso per i custodi della Costituzione | non è i Dieci Comandamenti E i primi a dimostrarlo furono proprio i Costituenti

Un avviso ai custodi della Costituzione: questa non è un insieme di Dieci Comandamenti. La prima Costituzione scritta moderna fu quella degli Stati Uniti nel 1776, seguita da numerose altre in Europa, molte delle quali sono state successivamente modificate o abolite. I Costituenti stessi furono i primi a dimostrarlo, scrivendo un documento soggetto a cambiamenti e adattamenti nel tempo.

La Carta non è un testo sacro e inviolabile, ma un documento scritto da esseri umani che può essere modificato da altri esseri umani. È già successo molte volte e vale la pena ricordare che già negli anni Cinquanta si parlava di "Costituzione materiale". Una lezioncina di storia. La prima Costituzione scritta moderna è quella Usa del 1776. Ne seguirono tantissime in Europa, tutte prima o poi modificate quando non cancellate del tutto. Restiamo all’Italia: Costituzioni delle Repubbliche imposte dai Francesi tra il 1797 e il ’99, e subito sparite, sia le Repubbliche sia le Costituzioni; quanto a Napoleone e ai Napoleonidi, vi racconto solo che nel 1806 un esercito francese conquistò Napoli, e Napoleone ne creò re il fratello Giuseppe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Avviso per i custodi della Costituzione: non è i Dieci Comandamenti. E i primi a dimostrarlo furono proprio i Costituenti Leggi anche: Mattarella: Costituenti crearono Costituzione superando una forte dialettica Mattarella: Costituenti crearono Costituzione superando una forte dialettica – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sancì la scelta repubblicana, fu capace di... Contenuti utili per approfondire Dieci Comandamenti. Argomenti discussi: Regione Sardegna, bando per Consulta giovani Riserva della biosfera; Hong Kong concederà le prime licenze per stablecoin a marzo.