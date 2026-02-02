Carristi contenti | Meglio di così non poteva andare

Questa mattina i carri di Carnevale sono arrivati ai viali a Mare senza intoppi. I carristi si mostrano soddisfatti e parlano di una prova generale che è andata meglio del previsto. Per un primo corso di Carnevale, è una buona notizia, soprattutto considerando che spesso questa fase può riservare sorprese o problemi. Invece, tutto sembra aver funzionato senza difficoltà, e i maestri sono già pronti per i prossimi passi della festa.

Nessun problema di sorta, nessun grattacapo rilevante e, dato che stiamo parlando del primo corso di Carnevale, spesso foriero di problemi di ogni sorta, figli della cosiddetta ‘prova generale’, è pur sempre una notizia; notizia che certifica il fatto che i maestri sono arrivati sui viali a Mare preparati. Quindi tre ore di spettacolo puro, tre ore di festa e tre ore di occhi sgranati per vedere le opere allegoriche al massimo del loro potenziale o quasi. "Tutto ok, meglio di così non potevamo iniziare" è il refrain generale e vogliamo pensare che sia effettivamente così. Piccole cose da correggere quindi come nel caso di Jacopo Allegrucci, uno dei favoriti della vigilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carristi contenti: "Meglio di così non poteva andare" Approfondimenti su Carristi Mare Tra Sfera Ebbasta e G-Shock non poteva che andare così “È finita così”. Meghan Markle, la notizia improvvisa: non poteva andare peggio Recenti indiscrezioni suggeriscono che Meghan Markle possa trovarsi di fronte a una situazione difficile, anche se ufficialmente non sono ancora state confermate le circostanze. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carristi Mare Argomenti discussi: Carristi contenti: Meglio di così non poteva andare. Carristi contenti: Meglio di così non poteva andareNessun problema di sorta, nessun grattacapo rilevante e, dato che stiamo parlando del primo corso di Carnevale, spesso foriero di problemi di ogni sorta, figli della cosiddetta ‘prova generale’, è pur ... lanazione.it COS’È PER TE IL CARNEVALE Ecco le risposte di alcuni nostri carristi. Oggi iniziamo: si parte con SANDRÒN in giro per le frazioni! BUON CARNEVALE A TUTTI! #carnevalesanpietroincasale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.