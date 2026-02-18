Allerta gialla per maltempo in arrivo neve vento e mareggiate | le 9 Regioni coinvolte
Il maltempo ha portato l’allerta gialla in nove regioni italiane, causando disagi e problemi alla viabilità. La Protezione Civile segnala neve che imbianca le montagne, raffiche di vento fino a 80 kmh e mareggiate lungo le coste. Le condizioni peggiorano nel Lazio, in Toscana e in Liguria, dove sono stati già segnalati alberi caduti e strade allagate. Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti meteo. La situazione rimane critica fino a nuove disposizioni.
Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno ben 9 regioni italiane nella giornata di giovedì 19 febbraio. L’allerta riguarda in particolare il Centro-Nord e alcune aree del Sud, con fenomeni di maltempo diffuso, nevicate a bassa quota, venti forti e mareggiate sulle coste esposte. L’intervento si rende necessario per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto in Umbria, Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Una nuova perturbazione atlantica attraversa l’Italia Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, una perturbazione di origine atlantica sta per investire l’intera penisola, portando con sé una serie di fenomeni meteorologici intensi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Maltempo a Livorno, forti raffiche di Libeccio in arrivo: domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiateA Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.
Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, allerta gialla per martedì 16. Le zone a rischioMartedì 16, la Toscana sarà interessata da maltempo con mareggiate e vento forte, con un’allerta gialla emessa dalla protezione civile regionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio: le regioni a rischio
Temporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo
Nuova allerta gialla in Toscana per il maltempo
Nuova allerta gialla in Toscana: la sala operativa della protezione civile regionale l'ha emessa per rischio idrogeologico, per mareggiate e vento.
Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani dalle 3 alle 11 di giovedì 19 febbraio. Attese precipitazioni diffuse sul centro-levante, vento in rinforzo e mare in aumento fino ad agitato con possibili mareggiate dalla sera facebook
Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #10febbraio, su settori occidentali dell’Emilia-Romagna. Consulta il Bollettino nazionale di criticità e allerta bit.ly/AllertaMeteoId… x.com