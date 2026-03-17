Madrid più disciplinata dopo l’assenza del trio di stelle Una nuova era?

Il Real Madrid ha mostrato un atteggiamento più disciplinato nelle ultime partite, soprattutto dopo l’assenza di tre giocatori chiave. La squadra ha adattato la strategia e ha ottenuto risultati diversi rispetto alle partite precedenti con il trio di stelle in campo. La nuova impostazione tattica sta influenzando le prestazioni e il modo in cui il team si presenta in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi mesi, il Real Madrid ha rinvigorito il proprio gioco, portando a chiedersi se la squadra appaia più equilibrata senza alcuni dei suoi nomi di punta. Malgrado l’assenza di stelle come Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo in momenti chiave della stagione, la squadra sembra aver trovato una nuova sinergia. Allenatore e giocatori si sono adattati a queste circostanze, mostrando che il collettivo può prevalere sulle individualità. Le partite recenti hanno rivelato un approccio tattico diverso, dove l’enfasi sulla squadra è diventata primaria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Madrid più disciplinata dopo l’assenza del trio di stelle. Una nuova era? Articoli correlati Xabi Alonso, ritorno immediato in panchina? Dopo l’addio al Real Madrid spunta una nuova bigCastellanos, l’ex Lazio svela: «La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo»... Leggi anche: Era in ferie ma lo licenziano per assenza ingiustificata, il caso del 29enne dopo il trasferimento: perché sarà risarcito