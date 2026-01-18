Era in ferie ma lo licenziano per assenza ingiustificata il caso del 29enne dopo il trasferimento | perché sarà risarcito

Un giovane di Fiuminata, in provincia di Macerata, è stato licenziato dopo essere stato in ferie, nonostante nelle comunicazioni aziendali risultasse assente solo per motivi di riposo. La vicenda solleva questioni sulla corretta interpretazione delle ferie e sulla validità delle comunicazioni ufficiali. In questo caso, il lavoratore potrebbe avere diritto a un risarcimento, considerando la discrepanza tra quanto dichiarato dall’azienda e la reale situazione.

Per l’azienda la sua assenza dal lavoro non era giustificata. Ma proprio nelle carte aziendali, un 29enne di Fiuminata, in provincia di Macerata, risultava in ferie, concordate proprio con l’azienda. L’apparente paradosso è emerso dalla sentenza del giudice del lavoro di Roma, che ha annullato il licenziamento per fatto insussistente, ordinato la reintegra del dipendente e riconosciuto 12 mensilità di risarcimento oltre ai contributi. Come racconta Il Messaggero, il giovane lavorava per Gsa Spa, società attiva nei servizi di sorveglianza antincendio in appalto anche in ambito ospedaliero con sede a Roma. 🔗 Leggi su Open.online Licenziato per assenza ingiustificata, ma era in ferie: società condannata

Un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata, ma in realtà in ferie, ottiene una sentenza favorevole. La vicenda, avvenuta a Fabriano e giudicata dal tribunale di Roma, evidenzia un caso di errore nella contestazione dell'assenza. Questa decisione sottolinea l'importanza di verificare correttamente le motivazioni di eventuali sanzioni disciplinari, a tutela dei diritti dei lavoratori.

