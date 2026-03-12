Lungo le Strade Blu | l’America di Francesco Conversano

Cosa: Una mostra fotografica di novanta scatti, tra bianco e nero e colori, firmati dal regista Francesco Conversano. Dove e Quando: Museo di Roma in Trastevere, dal 18 marzo al 4 ottobre 2026. Perché: Un viaggio antropologico profondo negli Stati Uniti, lontano dagli stereotipi e immerso nel “meraviglioso quotidiano”. Il fascino degli Stati Uniti d’America è da sempre legato all’immaginario del viaggio, della strada che si perde all’orizzonte e della scoperta di realtà umane e geografiche che sembrano sospese nel tempo. Presso il Museo di Roma in Trastevere, inaugura una rassegna capace di restituire questa complessità attraverso l’occhio attento e sensibile di un autore d’eccezione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

La mostra 'Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways', trentotto scatti in bianco e nero realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano, apre i battenti sabato

