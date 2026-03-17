Lo scherzo a Laura Maddaloni rischia di finire male | prima urla al marito poi aggredisce l'attrice
Uno scherzo ideato dalla redazione di Scherzi a parte, con la collaborazione di Clemente Russo, ha coinvolto la judoka Laura Maddaloni. Inizialmente, la donna ha urlato al marito, ma successivamente ha aggredito un'attrice coinvolta nella messa in scena. La situazione potrebbe degenerare, poiché le reazioni di Maddaloni sono apparse imprevedibili e violente.
Rischia di finire male lo scherzo che la redazione di Scherzi a parte, con la complicità di Clemente Russo, ha organizzato ai danni della judoka Laura Maddaloni. La donna, convinta che una finta imprenditrice stesse cercando di appropriarsi della sua palestra, prima ha insultato il marito per poi schiaffeggiare la mano dell’attrice e colpirla alla gola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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