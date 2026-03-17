Lo scherzo a Laura Maddaloni rischia di finire male | prima urla al marito poi aggredisce l'attrice

Uno scherzo ideato dalla redazione di Scherzi a parte, con la collaborazione di Clemente Russo, ha coinvolto la judoka Laura Maddaloni. Inizialmente, la donna ha urlato al marito, ma successivamente ha aggredito un'attrice coinvolta nella messa in scena. La situazione potrebbe degenerare, poiché le reazioni di Maddaloni sono apparse imprevedibili e violente.